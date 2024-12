La Befana arriverà quest’anno tra il 5 e il 6 gennaio sia nelle frazioni che a Bagnacavallo.

Domenica 5 gennaio a Rossetta, alle 20 presso il Centro civico, si terrà una serata dedicata ai bambini con giochi, musica e intrattenimento con protagonista la Befana che distribuirà la calza a bambine e bambini presenti. L’iniziativa è cura di Consiglio di Zona e Polisportiva Rossetta.

Sempre domenica 5, alle 20.15 presso l’area parrocchiale di Villa Prati, partendo dal ponticello a schiena d’asino in via Destra Canale, il pifferaio magico Terry Buckley Tabanelli accompagnerà grandi e piccini presso l’area parrocchiale per incontrare la Befana, che distribuirà doni a bambine e bambini. Organizzano la Parrocchia e l’associazione L’Incontro con il Consiglio di Zona.

Lunedì 6 gennaio, a Bagnacavallo, dalle 14.30 in piazza della Libertà, bambine, bambini e famiglie troveranno: la casa delle scope, le calze del camino, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone del mago Strudel, la corte dei giochi di legno e dell’ingegno e l’organetto di Barberia. La Befana offrirà a tutti i piccoli un animaletto di legno delle Foreste Casentinesi e ai nonni E’ lunèri di smembar. Il pomeriggio di festa è promosso dal Comune e dell’associazione Civiltà delle Erbe Palustri.

In serata, l’ex asilo di Traversara ospiterà dalle 19 una festa con la vecchina e i suoi doni a cura di Traversara in Fiore e Consiglio di Zona.

Gli eventi fanno parte del calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, promosso dal Comune con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le associazioni e i Consigli di Zona.