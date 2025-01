È in programma tra gennaio e febbraio a Bagnacavallo la XXV edizione di “Spirito e materia”, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

I tre incontri previsti vengono ospitati tutti presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco di via Cadorna 14 alle 15.

Si comincia domenica 12 gennaio con “Arcangelo Corelli e Fusignano: un patrimonio musicale valorizzato nel tempo”: Federica Cardinali racconta il suo libro sulla modernità del musicista romagnolo e sulla valorizzazione delle sue opere da parte di Fusignano, sua città natale.

L’intermezzo musicale propone un viaggio nella musica di Arcangelo Corelli a cura dell’autrice con la partecipazione di Enrico Cardinali alla viola.

Poi, insieme ad Auser, è in programma la premiazione dei migliori studenti dell’ultima sessione d’esame della scuola secondaria di Bagnacavallo.

Domenica 26 gennaio, con “Arrivi e partenze, la solidarietà a misura di bambino”, Laura Montanari presenta un’analisi dettagliata e documentata sull’importanza dell’accoglienza a Ravenna e provincia verso i bambini sfuggiti da situazioni emergenziali: l’inedia dopo i due conflitti mondiali, l’alluvione del Polesine fino agli ultimi flussi migratori.

Segue “Emozioni in musica” con la voce di Marzia Gagliardi.

Domenica 9 febbraio è in programma l’incontro “Don Luigi Balduzzi… chi era costui?”: Silvano Baldassarri ricorda la figura di uno dei più valenti storici del diciannovesimo secolo, bagnacavallese illustre, ma purtroppo poco noto ai più.

L’intermezzo musicale è un viaggio sulle note della canzone italiana con Claudia e Flavio Salvatori.