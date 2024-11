’ARA Associazione Romagnola Apicoltori di Bagnacavallo promuove, come ogni anno, una nuova edizione del corso di formazione per apicoltori. Il corso si svolgerà a Bagnacavallo, in presenza, a partire dal mese di dicembre (sarà anche possibile seguire le lezioni online su piattaforma Zoom). Le lezioni avranno cadenza settimanale/quindicinale in serate che saranno decise volta per volta in base alle disponibilità dei docenti. Seguiranno due lezioni pratiche in apiario la prossima primavera.

Già da diversi anni ARA, cooperativa cui aderiscono circa 400 apicoltori della Romagna e delle zone limitrofe per un totale di 20.000 alveari, organizza corsi di apicoltura per giovani apicoltori e per persone interessate ad avvicinarsi al settore: “L’apicoltura – commentano gli organizzatori – sta interessando e incontrando sempre più persone interessate in questi ultimi anni. Varie le motivazioni. La crisi economica che spinge a trovare nuove occupazioni, una attività green a diretto contatto con la natura, il mondo delle api dai mille aspetti, ma soprattutto il desiderio di produrre un alimento, il miele, dalle innumerevoli proprietà”.