È in programma domenica 9 febbraio a Bagnacavallo l’ultimo appuntamento con la venticinquesima edizione di “Spirito e materia”, rassegna di “musica e parole, per arricchire e rinfrancare lo spirito e per conoscere qualcosa in più anche sulla materia” promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune.

Presso la Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco di via Cadorna, alle 15 si terrà l’incontro “Don Luigi Balduzzi… chi era costui?”: Silvano Baldassarri ricorderà la figura del valente storico del diciannovesimo secolo, bagnacavallese, purtroppo poco noto ai più.

Canonico e teologo, don Balduzzi, scrittore di vasta cultura nel campo dell’araldica, della numismatica, della sfragistica (scienza che studia i sigilli), nonché in quello dell’arte e dell’archeologia, si distinse in particolare nell’ambito della storia della propria città.

Un suo busto in gesso realizzato dal fratello, l’artista Giovanni Balduzzi, collocato all’inizio del Novecento nelle sale della residenza municipale di Bagnacavallo, è ora conservato presso i depositi del Museo civico.

Seguirà, come intermezzo musicale, un viaggio sulle note della canzone italiana con Claudia e Flavio Salvatori.

L’incontro si concluderà con il tè del pomeriggio.