Anche quest’anno l’Anpi di Bagnacavallo promuove la serata “R-Esistenza ai giorni d’oggi – Ricordando ‘Portos’ Mario Giacomoni”, appuntamento in memoria del partigiano decorato con la medaglia d’argento al valor militare, segretario della locale Camera del lavoro e sindaco di Bagnacavallo dal 1969 al 1978, venuto a mancare nel 1984.

Per l’occasione, giovedì 21 novembre la sala di Palazzo Vecchio ospiterà alle 21 un incontro con il giornalista scrittore Paolo Berizzi che, in dialogo con la presidente Anpi di Bagnacavallo Valentina Giunta, presenterà il suo ultimo libro “Il ritorno della Bestia. Come questo governo ha risvegliato il peggio dell’Italia” (Rizzoli 2024).

L’incontro sarà accompagnato dalla musica di Luca Taddia.

Interverrà una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Nato a Bergamo nel 1972, una laurea in Filosofia alla Statale di Milano, Berizzi – giornalista sin da ragazzo – per “La Repubblica” è stato autore di numerose inchieste e interviste esclusive. Conosciuto soprattutto per il suo lavoro di indagine e i suoi libri sul neofascismo, è stato più volte ospite a Bagnacavallo.

La serata, organizzata in collaborazione con Comune di Bagnacavallo, Comitato Permanente Antifascista, Consigli di Zona e Libreria Alfabeta, rientra nelle iniziative di “Bagnacavallo Liberata” per l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.