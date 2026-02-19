Questa mattina, presso il municipio di Bagnacavallo, la comandante del Corpo unico di Polizia Locale della Bassa Romagna, Paola Neri, ha consegnato tre elogi alla presenza del sindaco Matteo Giacomoni e dell’assessora alla Polizia Locale Cristina Baldini.

I riconoscimenti sono stati conferiti all’ispettore Michele De Palo, all’agente scelto Pietro Messina e all’assistente scelto Antonino Carnevale per l’intervento effettuato la sera del 10 dicembre 2025 a Bagnacavallo.

In quell’occasione gli operatori hanno scortato verso l’ospedale di Faenza un’auto con a bordo una donna in procinto di partorire, intervenendo in condizioni di visibilità ridotta per la fitta nebbia e garantendo l’arrivo in emergenza e sicurezza.

L’episodio è diventato di dominio pubblico nei giorni scorsi attraverso un messaggio di ringraziamento pubblicato sui social dal marito della signora, che ha voluto esprimere riconoscenza per il supporto ricevuto in un momento di particolare tensione. Il bambino è nato e sta bene.

Gli elogi consegnati questa mattina intendono riconoscere la professionalità e la prontezza dimostrate, in un intervento che ha unito competenza operativa e attenzione verso la comunità.