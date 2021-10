Nella tarda mattina un 76enne a bordo del suo scooter mentre percorreva la San Vitale in direzione Ravenna, giunto in prossimità del passaggio a livello ha superato la lunga coda delle auto ferme ma purtroppo non si accorto dell’immissione di un auto una Citroen C3 sulla San Vitale è si scontrato.

L’uomo è caduto a terra con violenza ed rimasto incosciente. Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorsi del 118 che vista le condizioni hanno trasferito con il codice di massima gravità l’uomo al Bufalini di Cesena. Sul posto la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi ed anche per gestire il traffico congestionato dalla chiusura della strada per permettere i soccorsi.