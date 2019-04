In occasione degli eventi organizzati per celebrare la restituzione del Ridotto del Teatro Goldoni alla città di Bagnacavallo, organizzati dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri con il sostegno di Deco Industrie, Gruppo Hera, cooperativa Zerocento, Unicredit, Agrisol, Confcommercio-Ascom Lugo, Cna, Confesercenti e Confartigianato, lo scrittore romagnolo CRISTIANO CAVINA presenterà – martedì 16 aprile alle ore 21 – il suo ultimo romanzo Ottanta rose mezz’ora, pubblicato nel 2019 da Marcos y Marcos. La presentazione è a cura di Francesca Benini.

Ottanta rose mezz’ora è il racconto di una relazione tormentata, inaspettata, intensa.

“Vi siete mai innamorati di Sammi? Io sì. E lei ama soltanto me. Per tutti gli altri costa ottanta rose mezz’ora”. Si incontrano per caso. Due vite sospese per aria. Lui scrive, e tra libri e seminari ricava più o meno di che vivere; Sammi è una ballerina che insegna danza alle bambine. Si mandano messaggi, si cercano. Il desiderio sale dritto dalla pancia, li trascina nei vicoli bui, contro saracinesche arrugginite. Li fa vibrare come una corda sola. Lui con le sue zone oscure, la sua attrazione per i territori estremi. Sammi con il suo broncio, il passo che piega la superficie del mondo. Sammi che attira disastri, e si trova sommersa dai debiti. C’è una strada che sembra molto facile. Basta un annuncio. Aprire la porta a sconosciuti. Può assentarsi dal corpo e vendersi così, senza emozioni?

La serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

