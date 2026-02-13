In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo, i cittadini che si trovano in particolari condizioni di salute possono esercitare il diritto di voto in modalità assistita oppure presso il proprio domicilio.

Il voto assistito è riservato agli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, come ciechi, amputati delle mani o persone affette da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. L’elettore può farsi assistere da un familiare o da un altro elettore di fiducia, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune. Qualora l’impedimento non sia evidente, è necessario presentare un certificato medico rilasciato gratuitamente dal funzionario medico dell’Ausl. Non è richiesta certificazione per i titolari di libretto nominativo per cecità assoluta o per chi abbia già l’annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla tessera elettorale. Per informazioni o per l’eventuale apposizione dell’annotazione è possibile contattare l’ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo ai numeri 0545 280882-83.

Il voto domiciliare è riservato agli elettori affetti da gravissime infermità che rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione, anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili, oppure a coloro che dipendano in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali. Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio elettorale, preferibilmente entro il 2 marzo, una dichiarazione di volontà corredata da copia della tessera elettorale e dalla certificazione medica rilasciata dall’Ausl nei termini previsti dalla normativa. In caso di necessità, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.

Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili presso l’ufficio elettorale e il sito web del Comune di Bagnacavallo.