Raggiunto l’obiettivo minimo di tremila euro, c’è tempo fino al 23 ottobre per arrivare ai quattromila e avere così una rassegna ancora più interessante.

Continua infatti per alcuni giorni ancora la campagna di raccolta fondi su Ideaginger promossa dall’associazione Controsenso di Bagnacavallo che sta lavorando per realizzare la terza edizione di CuCù (curiosità culturali), la rassegna invernale di musica e narrazioni pensata per la Sala di Palazzo Vecchio.

La campagna è al seguente link: https://www.ideaginger.it/progetti/cucu-curiosita-culturali-terza-edizione.html

A introdurla c’è un video realizzato con la partecipazione dell’attore Denis Campitelli, con la consulenza dietro le quinte di Gianni Parmiani e le riprese e il montaggio di Mario Merli.

Per ogni donazione c’è una ricompensa, fino all’immagine originale che Cinzia Baccarini, in continuità con gli anni scorsi, ha offerto per questa terza edizione.

Se non si vuole usare la piattaforma si può anche donare attraverso Satispay cercando Controsenso.

Tra le associazioni partner del progetto ci sono Doremi, Avis Bagnacavallo e circolo Casablanca.

L’associazione culturale Controsenso idea e organizza iniziative culturali in Romagna, prevalentemente a Bagnacavallo, dove ha sede.

Si avvale della collaborazione di professionisti, ma soprattutto di un affiatato gruppo di volontari. Coinvolge quasi sempre altre associazioni nelle proprie iniziative e le aiuta a sua volta nella realizzazione dei loro programmi.

Nel corso del tempo, Controsenso ha portato a termine fiere e rassegne dell’editoria indipendente, spettacoli, conferenze e presentazioni di libri. Attualmente è impegnata nella programmazione di Bagnacavallo festival e di CuCù.