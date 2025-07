Martedì 22 luglio si è svolto a Bagnacavallo un nuovo sopralluogo al cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che collegherà la SP253 San Vitale all’area produttiva situata lungo la provinciale Naviglio.

Erano presenti gli assessori Francesco Ravagli, Cristina Baldini e Fabio Bassi, insieme a rappresentanti di Italferr (Gruppo FS Italiane) e dell’impresa appaltatrice Rem s.r.l.

Obiettivo dell’incontro è stato verificare l’andamento dei lavori, con particolare attenzione alla rotatoria di via Fornazzo, già riaperta al transito dei residenti – come richiesto dall’Amministrazione comunale – e dove si stanno concludendo le opere di asfaltatura.

Il cantiere è attivo anche in corrispondenza della rotatoria intermedia, dove sono in corso gli interventi per la gestione delle acque meteoriche e la definizione del tracciato viario, con la predisposizione dei sottofondi stradali.

Sono inoltre in programma i lavori per la deviazione del Canale Zani e la realizzazione della fossa di varo del futuro sottopassaggio, che prenderanno il via al termine delle opere attualmente in corso sulla viabilità.

«Come Amministrazione comunale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – siamo soddisfatti della conclusione delle opere alla rotatoria di via Fornazzo, che hanno consentito la riapertura della viabilità ai residenti della zona. Il sopralluogo ci ha permesso di constatare i progressi compiuti in questi mesi e di osservare come l’infrastruttura stia progressivamente prendendo forma. Continueremo a monitorare da vicino l’avanzamento del cantiere affinché si possa giungere quanto prima al completamento dell’opera. Si tratta infatti di uno degli interventi più importanti e strategici per il nostro territorio.»