Nella mattinata di ieri lo Ior ha presentato in piazza della Libertà a Bagnacavallo il nuovo automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, un Dacia Dokker acquistato grazie anche al contributo di cinquemila euro del Mercatino della Solidarietà-Riciclare si può di Villanova di Bagnacavallo.

Sono intervenuti per l’Istituto Oncologico Romagnolo il vicepresidente Rositano Tarlazzi accanto agli autisti volontari e per il Mercatino di Villanova il presidente Ennio Baccherini e il segretario Francesco Pilotti. Il vicesindaco Ada Sangiorgi ha portato il saluto ed espresso la soddisfazione dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo.

«L’automezzo – ha spiegato Tarlazzi – verrà utilizzato per il trasporto presso le strutture sanitarie dei pazienti oncologici autosufficienti o accompagnati dai familiari. Grazie a questo nuovo mezzo, che si affianca a quello già in uso, saremo in grado di coprire le esigenze di tutto il territorio della Bassa Romagna. Un grande ringraziamento va da parte nostra e della comunità al Mercatino di Villanova per il prezioso contributo.»

Da quando è entrato in funzione il servizio di trasporto dello Ior, nel giugno 2018, sono stati effettuati da otto autisti volontari 422 viaggi per un totale di 23.146 chilometri. Ad averne usufruito sono stati 31 utenti e 11 accompagnatori.