Prenderà il via sabato 30 novembre con l’accensione delle luminarie e di una speciale installazione luminosa il calendario di “Bagnacavallo d’inverno”, promosso dal Comune di Bagnacavallo con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le associazioni del territorio e i Consigli di Zona.

Fino al giorno dell’Epifania e anche oltre ci saranno eventi di piazza, spettacoli teatrali e musicali, mostre d’arte, cinema, animazioni, concerti, mercatini, letture animate e incontri a Bagnacavallo e nelle frazioni.

Il programma di eventi per le festività natalizie è stato presentato questa mattina in Municipio dal sindaco Matteo Giacomoni, dalla responsabile dell’Area Cultura Francesca Benini e dai rappresentanti della rete “Bagnacavallo fa Centro” Elena Tazzari e Francesco Ponzi.

Il sindaco ha espresso particolare soddisfazione per un programma denso di eventi che coinvolgono tutta la comunità a livello di amministrazione, associazioni, cittadinanza e imprese e si ramificano nell’intero territorio comunale, dal centro di Bagnacavallo alle frazioni, comprese quelle più colpite dall’alluvione.

Tazzari e Ponzi hanno anticipato che quest’anno in occasione delle feste natalizie, l’associazione dei commercianti “Bagnacavallo fa Centro” ha deciso, in collaborazione con il Comune, di illuminare la piazza attraverso un’opera che farà riscoprire l’identità della città e porterà un messaggio di luce: due teste di cavallo che si fonderanno armoniosamente, creando una connessione simbolica.

Fulcro delle iniziative di “Bagnacavallo d’inverno” sarà piazza della Libertà, che accanto al giardino d’inverno e all’installazione luminosa vedrà lungo il tutto il periodo natalizio susseguirsi spettacoli, animazioni, laboratori ed eventi. Sabato 30 novembre la giornata sarà particolarmente ricca. Si inizierà alle 14 con “Ghirlandiamo”, laboratorio a cura dell’Angolo dei Fiori. Alle 15 tanti piccoli teatri in miniatura offriranno mini spettacoli a grandi e piccoli grazie a “Nautilus”, il progetto del Collettivo Lambe Lambe per il festival “Verde Brillante”. Alle 16.30 ci sarà l’accensione delle luminarie e alle 17 la piazza si animerà grazie alla musica dei “Cadillac” a cura di “Bagnacavallo fa Centro”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi già il giorno successivo, domenica 1 dicembre, con i laboratori di “Ghirlandiamo” al mattino e al pomeriggio. Pomeriggio che vedrà in piazza, alle 16, lo spettacolo di fuoco di “Madama Scintilla” e alle 17 al Teatro Goldoni le “Favole” di Accademia Perduta/Romagna Teatri con lo spettacolo “Bella, bellissima!”.

“Bagnacavallo d’inverno” proseguirà poi con un intensissimo calendario che vedrà appuntamenti quasi ogni giorno, dal cinema al teatro, dagli incontri ai laboratori. L’atmosfera natalizia, poi, si incontrerà quest’anno con gli eventi e le celebrazioni di “Bagnacavallo liberata”, il programma pensato in occasione dell’80° anniversario della Liberazione che culminerà con le celebrazioni in piazza sabato 21 dicembre.

Tanti appuntamenti animeranno tutte le frazioni, dalle accensioni degli alberi di Natale ai laboratori, passando per momenti di scambio di auguri, mercatini e animazioni per i più piccoli.

L’arte sarà protagonista con diversi allestimenti, a partire dalla mostra “La rivoluzione del segno” al Museo Civico delle Cappuccine che fino al 12 gennaio proporrà anche eventi collaterali e visite guidate. Alla Chiesa di San Girolamo inaugurerà sabato 7 dicembre alle 17 “777”, un intreccio unico di linguaggi artistici: sette ceramiste e sette sketchers daranno vita a un dialogo creativo che racconta storie, emozioni e resistenza, a cura dell’Ente Ceramico faentino e agli Urban Sketchers Faenza.

Alla chiesa di Suffragio la mostra sui “110 anni di storia del Bagnacavallo Calcio” sarà allestita fino all’8 dicembre, per poi cedere il posto alla “Magia del Natale”, mostra collettiva dell’associazione Arte e Dintorni (inaugurazione domenica 22 dicembre ore 11). Alla Sala di Palazzo Vecchio aprirà il 21 dicembre alle 17 “In Sunny Italy”, mostra di vignette umoristiche realizzate dai soldati canadesi al fronte, a cura di Wartime Friends. Infine a Glorie, presso il centro civico, sarà allestita nel fine settimana 19-22 dicembre la mostra “Nell’ombra di una panchina rossa”, collettiva in memoria di Elisa Bravi nel quinto anniversario della sua morte.

Non mancheranno i due celebri presepi del territorio: dall’8 dicembre al 31 gennaio “La capanna del bambinello”, mostra di presepi creativi dalla tradizione locale all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova, e dal 22 dicembre al 12 gennaio l’immancabile “Presepe animato meccanicamente” di Villa Prati.

In occasione delle festività natalizie, i negozi saranno aperti per lo shopping delle feste. In accordo con le associazioni di categoria e la rete “Bagnacavallo fa Centro”, dal 30 novembre al 6 gennaio sarà sospesa la sosta a pagamento in via Mazzini, piazza della Libertà e al piano terra del parcheggio di Santa Chiara, sostituita dalla sosta con disco orario a 60 minuti.