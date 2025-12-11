Sono 49 le domande complessivamente ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria predisposta per la seconda tranche di contributi derivanti dalla raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”, chiusa il 21 novembre.
Nello specifico, sono stati assegnati 13.750 di buoni spesa (su un totale di 34 domande ammesse), 6.600 euro di contributi una tantum per auto rottamate (11 domande) e 3.500 euro per i proprietari di immobili nella zona rossa di Traversara (4 domande).
Sono stati perciò assegnati contributi per un valore totale di 23.850 euro, che si vanno a sommare agli oltre 140mila della prima tranche erogata in estate.
I buoni spesa saranno distribuiti ai beneficiari nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dalle 14 alle 18, presso il centro civico di Traversara in piazza don Modanesi. Chi non potrà recarsi a Traversara quel giorno potrà successivamente prendere contatto con il Comune per concordare il ritiro (tel. 0545 280890 – comunicazioni@comune.bagnacavallo.ra.it).
I contributi una tantum per i proprietari di auto rottamate e abitazioni in zona rossa saranno invece accreditati direttamente sul conto corrente dei beneficiari nelle prossime settimane.
Sul sito del Comune è disponibile la sezione dedicata alla rendicontazione delle somme raccolte: www.comune.bagnacavallo.ra.it/Novita/Notizie/Donazioni-Trasparenti