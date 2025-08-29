Mercoledì 3 settembre torna a Bagnacavallo l’iniziativa “Voliamo con Mila”, organizzata da amici e familiari in ricordo di Mila Dal Borgo, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 in largo De Gasperi per una camminata conviviale di circa due chilometri e mezzo lungo la pista ciclopedonale verso Villa Prati. Sarà una passeggiata al tramonto, “a spasso tra stelle e colibrì”, che si concluderà al mulino della famiglia Quercioli.

Qui i partecipanti saranno accolti dal food truck “A la mi manira” con i cappelletti di Michela, accompagnati dalla musica di “Detto & Friends”. Non mancheranno giochi e animazioni per grandi e piccini. Il rientro sarà libero.

«Sarà un’occasione per ritrovarsi in semplicità e gioia – spiegano gli organizzatori – onorando il ricordo di Mila attraverso un momento di comunità e condivisione.»

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.