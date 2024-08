Sono in corso i lavori di allestimento delle prossime mostre promosse dal Comune di Bagnacavallo e organizzate dal Museo Civico delle Cappuccine in vista della Festa di San Michele e della stagione espositiva autunnale.

Tre sono gli eventi che dalla metà di settembre animeranno gli spazi delle sedi espositive che ormai da qualche anno ospitano le mostre che portano Bagnacavallo all’attenzione degli appassionati d’arte: il primo a inaugurare sarà sabato 14 alle 18 l’ex convento di San Francesco dove fino al 10 novembre sarà possibile visitare la mostra personale di Ettore Frani intitolata “Verso la gioia”, nella quale saranno esposti ottanta lavori su carta, oltre quaranta dipinti e, per la prima volta, cinque installazioni pittoriche dell’artista nativo di Termoli. Opere che vanno dal disegno, realizzato a grafite su molteplici e sovrapposti strati di carta, alla pittura a olio su tavola laccata, per raccontare non tanto uno stato d’essere, quanto invece il senso di un procedere, di una tensione, di uno sguardo atto a rivelare ciò che potrebbe essere indicato come una meta, in cui disciogliere la sofferenza nella gioia e l’ombra stessa nella luce.

Main sponsor della mostra è il Gruppo Hera.

Sabato 21 settembre alle 17 riapriranno dopo alcuni mesi di chiusura le sale del Museo delle Cappuccine per la mostra “La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet e Picasso”, un percorso che attraverso l’analisi delle opere grafiche di alcuni tra gli artisti più importanti degli ultimi due secoli – dagli impressionisti agli espressionisti, da Gauguin e Cezanne, a Klee, Picasso e Morandi – ripercorre fondamentali tappe della storia dell’umanità, che hanno portato trasformazioni nella concezione del mestiere dell’artista e delle finalità dell’arte stessa, portandola da una dimensione più accademica a quella più intima e personale, che fa sì che ancora oggi queste opere appaiano ai nostri occhi così contemporanee e vicine alla nostra sensibilità.

La mostra resterà allestita fino al prossimo 12 gennaio e a breve sarà reso noto il calendario delle iniziative che permetteranno durante i mesi di apertura di approfondire i temi della mostra.

Main sponsor è Edison; si ringrazia inoltre Mixer Spa che sostiene il progetto con l’Art Bonus.

Il giorno successivo, domenica 22 settembre, inaugurerà infine la mostra “Carnation&lily”, personale di Chiara Lecca che fino al 27 ottobre sarà allestita all’interno della Chiesa del Suffragio con un’estensione all’interno dell’Antica Galleria, spazi destinati negli ultimi anni a promuovere il lavoro di artisti del territorio.

L’evento nasce in stretto rapporto tra la poetica dell’artista originaria di Modigliana e il prezioso spazio che lo ospita, un luogo di culto, prendendo spunto dalle suggestioni che nascono nel dialogo tra opere e architettura, senso delle spazio e misticismo, grazie al lavoro dell’artista nel quale l’animale diviene complice dell’operazione di spiazzamento della realtà gestita, ordinata e controllata dall’uomo.