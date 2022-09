Si sono appena conclusi i lavori di rifacimento del campo da gioco del Palazzetto dello Sport Egisto Zattoni di Bagnacavallo. Nei prossimi giorni si procederà poi alla sostituzione di tutte le sedute della tribuna sportiva.

La nuova pavimentazione è stata eseguita con speciali vernici sintetiche indelebili ad altissima resistenza, di colore diverso per ogni attività sportiva, in particolare pallavolo e basket. Le opere, eseguite dalla ditta Olimpia Costruzioni Forlì per un importo di circa 63mila euro, sono state rese possibili, a supporto dell’intervento del Comune, dal contributo delle imprese di Bagnacavallo Mixer SpA, Natura Nuova SpA Consortile e Alberto Longanesi.

Le 206 nuove sedute verranno installate sempre dalla ditta Olimpia Costruzioni: con schienale, autoportanti, avranno un aspetto lucido e brillante. La relativa spesa verrà sostenuta grazie al contributo della BCC Ravennate Forlivese e Imolese.

Il progetto è stato reso possibile grazie al coordinamento svolto dalla società Fulgur Pallavolo Bagnacavallo e dal suo presidente Alberto Longanesi.

Il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo è a servizio del polo scolastico e viene utilizzato dalle società sportive Fulgur Pallavolo Bagnacavallo e Basket Lugo e dall’associazione Uisp – Comitato Territoriale Ravenna–Lugo.