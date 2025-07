Giovedì 17 luglio torna “Naviglio sotto le stelle”, la grande festa estiva lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati. Associazioni, artisti, artigiani e imprese del territorio si ritroveranno anche quest’anno nelle corti e negli spazi aperti lungo il canale per una serata all’insegna dei prodotti tipici, della creatività locale e della convivialità.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dal Consiglio di zona di Villa Prati con il contributo di Mixer Compounds, prenderà il via a partire dalle 19.30 e si svilupperà lungo via Destra Canale Naviglio Inferiore. Il pubblico potrà percorrere liberamente, a piedi o in bicicletta, tutte le tappe della manifestazione, che offriranno un ricco ventaglio di proposte gastronomiche, culturali e artistiche.

Il Caffè Il Ponte di Villa Prati curerà il “Bar sotto le stelle” all’altezza del civico 12/a, accompagnato dalla paella preparata dallo Sci Club Scarpantibus. Al Molino Quercioli, al civico 9, si terrà l’apertura straordinaria con assaggi e vendita, affiancata da degustazioni a cura dell’associazione L’Incontro, del foodtruck A la mi manira, del Lions Club Bagnacavallo e del Forno Rambelli di San Potito. Nello stesso spazio saranno proposte una mostra e un laboratorio di intreccio dell’erba palustre a cura dell’Associazione Civiltà delle Erbe Palustri, la mostra fotografica “Stile libero” curata dal circolo Il Forno e lo spettacolo di improvvisazione teatrale “Improway” a cura della compagnia 05QuartoAtto.

Al civico 20 si svolgerà la degustazione di vini sfusi proposta da Terre Cevico, mentre il Moto Club Bikers del Senio animerà il civico 22/a con cocktail, birra, costine barbecue, dj set e un’esposizione di moto. Questo spazio sarà aperto anche mercoledì 16 luglio. Arrosticini e bevande saranno invece disponibili al civico 24 grazie a E.venti. Presso il ponticello storico troveranno posto un’estemporanea di pittura e un’esposizione dell’associazione Arte e Dintorni.

Durante l’intera serata l’area parrocchiale di Villa Prati, al civico 71, sarà animata da uno stand gastronomico a base di piatti tipici organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con l’associazione Amici di Neresheim. Il programma sarà arricchito dalle esibizioni del coro gospel The Colours of Freedom e da “Armonie in movimento”, uno spettacolo di danza e musica curato da Monica Errani.