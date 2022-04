Doremi & Friends organizzano per la serata di lunedì 2 maggio al Teatro Goldoni di Bagnacavallo l’evento benefico “Musica e parole per la pace”, con prevendita attiva dal 26 al 29 aprile.

Si comincerà alle 20.45 con la proiezione del videoclip “Ben fa Bagnacavallo. Una canzone per la nostra città” a cura di Biroke Studio e Alessandro Guidi. Seguiranno le canzoni di Vittorio Bonetti e dell’associazione musicale Doremi, gli interventi di Gianni e Paolo Parmiani e gli approfondimenti storici su Bagnacavallo del professor Piergiorgio Costa.

Nel foyer del teatro sarà allestita una mostra di fotografie di Giampaolo Ossani.

Il ricavato della serata sarà devoluto a favore della popolazione ucraina.

Ingresso: 10 euro (5 euro fino a 10 anni).

La prevendita è prevista nelle giornate dal 26 al 29 aprile dalle 15 alle 19.30 presso la scuola Comunale di musica Doremi, in via Togliatti 2 a Bagnacavallo (anche per telefono al 348 6940141). Biglietteria aperta dalle 19.30 la sera del concerto.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione musicale Doremi con la collaborazione del Comune.