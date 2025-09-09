Giovedì 11 settembre piazza della Libertà a Bagnacavallo si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto per ospitare la prima edizione di “1, 2, 3… Sport!”, festa dedicata alle discipline e alle associazioni sportive del territorio.

Dalle 20 in poi bambini e ragazzi potranno cimentarsi gratuitamente in diverse attività grazie alla collaborazione delle società che hanno aderito all’iniziativa promossa dall’assessorato allo Sport del Comune.

Chi proverà tutti gli sport riceverà un gadget in omaggio. Sono stati infatti realizzati cappellini e frisbee di vari colori, con un’immagine personalizzata per l’evento che rimanda al cavallo dello stemma comunale.

Le discipline proposte saranno: basket (Fulgur 1906), calcio (Bagnacavallo Calcio), calcio a 5 (Sporting Bagnacavallo Futsal), ginnastica (Infinity Gym), karate (Csks Hiroshi Shirai), kendo (Aik Ahinken Sui Kan) e pallavolo (Fulgur 1906).

La manifestazione vuole valorizzare il ruolo educativo e sociale dello sport, avvicinando i più giovani alla pratica motoria e offrendo alle famiglie un’occasione di incontro e partecipazione. Lo sport a Bagnacavallo è da sempre protagonista e l’iniziativa intende rafforzarne la presenza e la diffusione nel tessuto cittadino.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni si raccoglieranno direttamente la sera stessa presso il punto informazioni in piazza della Libertà, vicino alla Torre Civica.

“1, 2, 3… Sport!” è organizzata dall’assessorato allo Sport e dall’Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Bagnacavallo, con il supporto del Consiglio di Zona.