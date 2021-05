Sabato 8 maggio Bagnacavallo celebrerà la Festa dell’Europa con un incontro in diretta streaming su YouTube, cui parteciperà l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, e “vestendo” piazza della Libertà e le vetrine del centro storico con i colori dell’Europa.

Le bandiere delle nazioni europee saranno esposte alle finestre di Palazzo Vecchio.

Inoltre, nelle ore serali e notturne del fine settimana la scultura di Venanzo Crocetti Fanciulla con le trecce presso la Torre civica verrà illuminata di blu, colore della bandiera europea.

In particolare, l’incontro dal titolo Europa ieri e oggi si terrà sabato alle 10.15 in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bagnacavallo.

Interverranno: Eleonora Proni, sindaca di Bagnacavallo; Gabriella Foschini, presidente dell’associazione Amici di Neresheim, che trasmetterà i saluti delle città gemellate; Maria Pia di Nonno, studiosa e ricercatrice, che parlerà de I giovani e l’Europa. La Rosa Bianca e le basi della nuova Europa; Elisabetta Gualmini, europarlamentare, che si soffermerà sull’Europa oggi e le prospettive future; Moreno Folli, dirigente scolastico; i rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi. Gli interventi dell’associazione musicale Doremi apriranno e chiuderanno la diretta. Saranno collegate le classi terze della scuola secondaria di I grado di Bagnacavallo e Villanova.

La conferenza rimarrà disponibile anche dopo la diretta.

«Ringraziamo l’europarlamentare Gualmini e la studiosa di Nonno – sottolinea la vicesindaca e assessora alle Relazioni internazionali Ada Sangiorgi – per aver accettato il nostro invito a incontrarci per parlare del futuro dell’Europa.

Il nostro Comune da diversi decenni punta sull’integrazione europea, attraverso gemellaggi, partenariati e iniziative per i giovani nella convinzione che l’Unione europea possa essere la migliore garanzia per un domani di solidarietà, pace e sviluppo.»

Le città europee partner di Bagnacavallo sono: Neresheim in Germania, Pays d’Othe in Francia, Strzyzow in Polonia, Stone in Gran Bretagna e Radauti in Romania.

Le iniziative per la Festa dell’Europa sono organizzate in collaborazione con l’associazione Amici di Neresheim, l’Istituto comprensivo Berti, le associazioni Pro Loco, Comunicando, Bagnacavallo Fa Centro, Avis, Auser, Doremi, Tutti per la scuola, L’Incontro Villa Prati e il Lions Club Bagnacavallo.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it Ufficio Cultura del Comune: 0545 280814