Giovedì 11 settembre piazza della Libertà ospiterà la prima edizione di “1, 2, 3… Sport!”, una grande festa all’insegna dello sport bagnacavallese.

A partire dalle 20 ci sarà la possibilità di provare diverse discipline sportive grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che hanno aderito alla manifestazione promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Bagnacavallo. Per chi proverà tutti gli sport ci sarà un gadget in omaggio.

Queste le discipline proposte per la serata: basket (asd Fulgur 1906), calcio (Ac Bagnacavallo calcio), calcio a 5 (Sporting Bagnacavallo Futsal), ginnastica (Infinity Gym asd), karate (Csks Hiroshi Shirai asd), kendo (Aik Ahinken sui Kan asd), pallavolo (asd Fulgur 1906).

«Come Amministrazione crediamo fortemente nel valore educativo e formativo dell’attività motoria e sportiva, in una città come Bagnacavallo dove lo sport è da sempre protagonista e dove tanti campioni hanno mosso i loro primi passi – commenta l’assessore allo Sport Francesco Ravagli. – Da tempo mancava sul territorio un’iniziativa dedicata espressamente alla promozione della pratica sportiva fra le giovani generazioni e desideriamo ringraziare le società che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito e tutte le famiglie che decideranno di partecipare.»

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Sarà necessario iscriversi il giorno stesso dell’evento presso l’apposito punto iscrizioni e informazioni allestito in piazza della Libertà nei pressi della Torre Civica.

“1, 2, 3… Sport!” è una manifestazione promossa dall’assessorato allo Sport del Comune di Bagnacavallo e organizzata dall’Ufficio Cultura ed Eventi con il supporto del Consiglio di Zona di Bagnacavallo.