Natura, aria aperta e alimentazione salubre saranno protagoniste sabato 12 ottobre, in occasione dell’evento “La solidarietà delle piante”, organizzato dall’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo in collaborazione con l’Orto Biologico Radisa.

La giornata inizierà alle 10, presso il campo dell’Orto Biologico Radisa di Santerno, con la naturopata Gabriella Francesconi che guiderà i partecipanti nel riconoscimento delle erbe spontanee commestibili e del loro valore intrinseco, condividendo la sua pluriennale esperienza in fitoalimurgia e alimentazione naturale.

Dopo la visita ci si sposterà all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova per il pranzo dell’orto e del prato incolto presso la “Locanda dell’allegra mutanda”, con un menu vegetariano, caratterizzato da erbe di campo: insalatina fresca dell’orto e del prato incolto, torte di formaggi freschi e aromi, pappardelle al verde con strigoli, cestino d’autunno con crema di funghi e dadolata dell’orto, padellata selvatica, squacquerone con fichi giulebbati e marmellata di cocomera, menta e chocolat, acqua, calice di vino e caffè. Il costo è di 28 euro a persona.

Seguirà la visita all’Ecomuseo e alle mostre temporanee “La vecchia tipografia”, “Gabbiette per grilli dalla Romagna e dal mondo”, “Amo il ricamo” e, nel capanno, “Sulle rive del Lamone”.

A tutti i partecipanti verrà data in omaggio una pubblicazione naturalistica relativa alle zone umide e dunali e poster floreali della flora spontanea urbana e rurale del territorio.

Sia per la visita in campo che per il pranzo è obbligatoria la prenotazione.