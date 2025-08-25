Piazza della Libertà torna a farsi osteria all’aperto per “La piazza in tavola”, l’appuntamento di fine estate dedicato alla convivialità e ai sapori del territorio: venerdì 29 e sabato 30 agosto, dalle 19 alle 23, saranno allestite due serate all’insegna del Bursôn, il vino simbolo dell’area bagnacavallese.

Venerdì 29 agosto il filo conduttore sarà “L’estate sta finendo… Cena con vini del Consorzio Il Bagnacavallo”, con accompagnamento musicale. Sabato 30 agosto la serata sarà preceduta, alle 16, dall’inaugurazione dell’ex mercato coperto dopo gli ultimi lavori realizzati con fondi Pnrr; dalle 19 ci sarà “La vendemmia sta arrivando… ma intanto si cena con il Bursôn che è già in cantina”, con la premiazione del miglior Bursôn attualmente in commercio. Anche in questa seconda serata è previsto accompagnamento musicale.

Lo stand gastronomico aprirà alle 19. In menù: tagliolini allo Scalogno di Romagna, cappelletti al ragù, cous cous di verdure, grigliata mista, cinghiale con polenta, verdure gratinate, patate fritte e dolce. Alla mescita penserà il Consorzio “Il Bagnacavallo”, con una selezione di vini del territorio e, naturalmente, il Bursôn.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Bagnacavallo con Amici di Neresheim, Lions Club, Avis, L’Incontro di Villa Prati, Auser e Parrocchia di San Michele Arcangelo, in collaborazione con il Consorzio “Il Bagnacavallo” e con il contributo di Bcc e Mulinari Costruzioni Generali.

