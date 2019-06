È in programma oggi alle 16, presso il parco della Casa residenza anziani F.lli Bedeschi di Bagnacavallo, la Festa d’estate promossa e organizzata dal Centro socio-riabilitativo diurno La Girandola, della Cooperativa Sociale Il Cerchio, con il Comune.

L’iniziativa, che coinvolgerà ospiti e famiglie ed esponenti di altre strutture come il Centro Galassia di Fusignano, sempre della Cooperativa il Cerchio, vedrà un pomeriggio tra musica dal vivo, una merenda e chiacchiere in allegria. Accanto a Nancy Masironi, coordinatrice del Centro La Girandola, e ai rappresentanti dell’Area Welfare dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, interverrà per l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo il vicesindaco Ada Sangiorgi.

In conclusione ci sarà una lotteria per raccogliere fondi per l’acquisto di materiale per La Girandola, per uscite o gite con i ragazzi e altre iniziative.

La Festa d’estate vede rinnovarsi anche quest’anno la collaborazione con la Pro Loco di Lugo, che offrirà il buffet, e l’associazione Amici dell’Abbondanza di Bagnacavallo.