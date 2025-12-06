La Biblioteca comunale di Bagnacavallo propone per il mese di dicembre un ricco calendario di iniziative dedicate sia ai più piccoli sia agli adulti, con appuntamenti diffusi tra la sede principale, quella distaccata di Villanova e altri luoghi con letture, laboratori, giochi e spettacoli.

Le attività prenderanno avvio lunedì 8 dicembre alle 15.30 nella Sala Azzurra di Villanova in piazza Lieto Pezzi, dove Alice Iaquinta e Margherita Tedaldi condurranno un laboratorio creativo per realizzare gnomi natalizi.

Giovedì 11 dicembre alle 14.30, presso la Biblioteca di Bagnacavallo in via Vittorio Veneto 1, è previsto l’ultimo incontro dell’anno del Gruppo di Lettura Young “Viaggiatori tra le righe”, durante il quale verrà proclamato il libro vincitore del premio “A cavallo di una strega”, scelto dai ragazzi e dalle ragazze tra i titoli candidati allo Strega Ragazzi 11+.

Venerdì 12 dicembre, dalle 20.30, sempre la Biblioteca ospiterà una nuova serata “Biblio in gioco by night”, dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo per il pubblico dai dieci anni in su.

Sabato 13 dicembre alle 10.30, negli spazi del Mercato Coperto di via Baracca 8, Francesca ed Elena dell’associazione Tralenuvole proporranno una lettura animata seguita da un laboratorio a tema natalizio per bambine e bambini dai tre ai sette anni.

Sabato 20 dicembre alle 10 la Sala Ragazzi della Biblioteca accoglierà invece i più piccoli per un appuntamento con le volontarie e i volontari di “Nati per Leggere”.

Il calendario di dicembre si concluderà sabato 27 alle 17, nella Sala delle Capriate dell’Ex Convento di San Francesco in via Cadorna 14, con lo spettacolo “Le sette luci di Natale”, ideato, scritto e interpretato da Matteo Curatella, accompagnato dalle scenografie originali di Brina Babini.

Informazioni e prenotazioni:

0545 280912