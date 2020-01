“Il Cibo tra Innovazione e Tradizione: promuovere lo sviluppo di una politica alimentare integrata sul territorio della Bassa Romagna”, sarà questo l’incontro del 22 gennaio dalle ore 16.30 alle 19.30 alla Sala Oriani – Antico Convento San Francesco, Via Luigi Cadorna, 10 a Bagnacavallo.

L’attuale riavvicinamento del cittadino al cibo è senza dubbio legato all’impegno ambientale, sociale e culturale di gran parte della popolazione.

Quali elementi relativi alla salute, all’ecologia o all’economia entrano in gioco? Quale ruolo svolgono i movimenti sociali nel denunciare situazioni non sostenibili e proporre alternative? La comunicazione e i social media mostrano un carattere differenziato e un impegno nell’affrontare questi problemi?

Il rafforzamento della natura integrata e territoriale della catena alimentare è al centro del progetto europeo Food Corridors, finalizzato a raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile che favoriscano la produzione alimentare locale attraverso l’innovazione. La ri-territorializzazione della politica alimentare oggi è un dibattito aperto che richiede una nuova connessione tra aree rurali e urbane, con una nuova governance del territorio. A questo proposito: quali esperienze abbiamo a livello locale o regionale? Quali sono le sfide per nuove forme e modelli di governo del territorio e quale ruolo può svolgere una politica alimentare integrata per la qualità della vita delle nostre comunità?

Questo dibattito aperto tenta di dare alcune risposte, coinvolgendo istituzioni politiche, partner europei, organizzazioni no-profit, imprese, associazioni di categoria, ecc.

PROGRAMMA

Saluti Istituzionali

Tavola Rotonda

16.45 – 19.30

modera Nadia Carboni, Responsabile dell’Ufficio Europa Settore Governance e Comunicazione, Sviluppo e Progetti Strategici dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Panel 1 – Cibo buono, sano ed equo nella promozione territoriale

16.45 – 17.30

Quale ruolo può svolgere la politica alimentare nel promuovere sia l’identità culturale che la responsabilità sociale dei nostri territori? nell’ambito del panel saranno presentate e discusse esperienze, migliori pratiche e progetti sul cibo, rivolti agli obiettivi di sviluppo sostenibile

Intervengono: Luciano Facchini, Confcommercio-Ascom Lugo Lara Malavolti, Legale rappresentante di Slow Food Emilia-Romagna Maida Cattaruzza, Strada della Romagna Mauro Bazzocchi, Emporio Solidale Velocibo

Con la partecipazione di: Associazione Intermunicipale della Regione di Coimbra (Portogallo), Comune di Cordoba (Spagna), Comune di Alba Iulia (Romania), Agenzia per lo sviluppo regionale di Kranj (Slovenia)

Panel 2 – Incubatori dell’innovazione: start-up del settore alimentare. Tendenze e sfide.

17.30 – 18.15

Favorire la produzione alimentare locale attraverso l’innovazione è al centro di questo progetto. Supportare le iniziative locali è una sfida da affrontare. Quale ruolo possono svolgere gli incubatori di impresa? Quali sono le specificità delle aziende alimentari rispetto ad altri settori? Quale ruolo svolge o potrebbe svolgere l’innovazione tecnologica, economica e sociale?

Intervengono: Luíís Matias, Sindaco di Penela (Portogallo), HIESE Rural Incubator Claudio Buscaroli, Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV) Alessandra Folli, RomagnaTech – Incubatore U-Start, Bassa Romagna Alessio Adamiano, Imprenditore locale – Recover Ingredients, Incubatore U-Start Bassa Romagna Elena Zannoni, Legacoop Romagna Peter Kicsak, Imprenditore locale, Szecseny (Ungheria) Georgios Ntalos, Comune di Larissa (Grecia)

Panel 3 – Una nuova governance per una politica alimentare territoriale

18.15 – 19.00

La “ri-territorializzazione” della politica alimentare oggi è un dibattito aperto su come sviluppare nuovi modelli di governo del territorio che favoriscano cooperazione, efficienza e sostenibilità. Nuove forme di policy a livello nazionale o regionale stanno esplorando soluzioni a questa sfida. Da quelle più formali (Unioni di Comuni, Macro-Regioni …) ad altre più informali come i Gruppi di sviluppo locale o le Agenzie di sviluppo regionale. Che ruolo può giocare a questo proposito la politica alimentare? In che modo può promuovere l’integrazione tra diverse politiche e favorire modelli multi-governance con la partecipazione degli attori locali? Il panel vuole individuare alcune esperienze sviluppate in ambito locale, regionale ed europeo, per la creazione di una nuova governance per una politica alimentare territoriale integrata.

Intervengono: Luciano Facchini, Coordinatore del Tavolo delle Imprese della Bassa Romagna Jorge Brito, Direttore Generale dell’Associazione Intermunicipale della Regione di Coimbra (Portogallo) Kristiina Tammets, Direttore dell’Agenzia per lo sviluppo locale di Tartu (Estonia) e pastPresident dell’Associazione europea LEADER per lo Sviluppo Rurale Nicola Benatti, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera agroalimentare, Regione Emilia-Romagna

Dibattito aperto e Conclusioni

19.00 – 19.30

Iscrizione gratuita e obbligatoria su: https://foodcorridors.eventbrite.it

Al termine della conferenza sarà offerto un buffet con prodotti tipici del territorio