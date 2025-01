Proseguono nelle frazioni di Bagnacavallo gli incontri di presentazione da parte dell’Amministrazione comunale delle linee generali di indirizzo del Bilancio di previsione 2025-2027 e del percorso partecipativo in vista del rinnovo dei Consigli di zona.

Gli incontri, aperti alla cittadinanza, dopo gli appuntamenti di questa sera a Bagnacavallo e Rossetta (con l’insediamento dell’unico Consiglio di zona già eletto), si svolgeranno secondo il seguente calendario:

mercoledì 8 gennaio, ore 20.30: centro civico di Masiera;

giovedì 9 gennaio, ore 20.30: Sala Azzurra di Villanova e centro civico di Glorie (previsto in questo caso anche l’aggiornamento sui lavori di miglioramento della rete fognaria della frazione);

martedì 14 gennaio, ore 20.30: saletta Circolo Acli di Boncellino e centro civico di Villa Prati;

giovedì 16 gennaio, ore 20.30: centro civico di Traversara.

«Si tratta per noi di incontri molto significativi – sottolineano gli assessori al Bilancio Caterina Corzani e ai Lavori Pubblici Francesco Ravagli – che vengono organizzati ogni anno per dare la possibilità ai cittadini di approfondire il bilancio, spiegare loro come vengono gestite le risorse e far conoscere meglio i principali investimenti attesi nel triennio. Quest’anno poi si parlerà anche del percorso di partecipazione per rinnovare i Consigli di zona, importanti strumenti di democrazia».