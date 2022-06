La sindaca Eleonora Proni esprime il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità bagnacavallese per la morte di Francesco Longanesi Cattani:

«La scomparsa di Francesco Longanesi Cattani ci riempie di tristezza. Originario di Bagnacavallo, il responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Prada, persona di rara umanità, disponibilità e cortesia, nonostante vivesse da tempo a Milano amava molto la sua città, nella quale tornava spesso. Numerose sono state le collaborazioni avute con la nostra Amministrazione comunale, tra le più recenti le iniziative del 2018 per i 110 anni della nascita del padre, il celebre ammiraglio Luigi, e nel 2019 una residenza per giovani artisti nel palazzo di sua proprietà. Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze assieme al cordoglio dell’intera città.»

Le esequie si terranno a Bagnacavallo, presso la Collegiata di San Michele, lunedì 13 giugno alle 15.