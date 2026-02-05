La Sala del Consiglio comunale di Bagnacavallo ha ospitato nella serata di mercoledì 4 febbraio un incontro dedicato al futuro della zona rossa di Traversara, l’area maggiormente colpita dall’alluvione del settembre 2024.

All’incontro erano stati invitati i proprietari delle abitazioni ricadenti nella zona rossa, accompagnati dai propri tecnici di fiducia, per un confronto diretto sul percorso previsto per il riassetto e la messa in sicurezza dell’area.

Nel corso della serata i tecnici del Servizio post emergenza calamità e ricostruzione (Peat)

dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che segue la ricostruzione pubblica e privata di Traversara, hanno illustrato il quadro degli interventi previsti, alla presenza del commissario straordinario Fabrizio Curcio, di rappresentanti della struttura commissariale, della sottosegretaria alla Presidenza della Regione e della Giunta comunale di Bagnacavallo.

In particolare è stato presentato il contenuto dell’ordinanza commissariale n. 56, che prevede un finanziamento complessivo di circa 3 milioni di euro, di cui 1,45 milioni destinati al riassetto urbanistico e agli interventi di ricostruzione pubblica. Il quadro degli interventi comprende anche la delocalizzazione di alcune abitazioni.

Nelle prossime settimane sono previsti incontri individuali tra l’amministrazione comunale, la struttura dell’Unione che segue la ricostruzione e i singoli proprietari delle abitazioni in zona rossa, per approfondire nel dettaglio le soluzioni prospettate e accompagnare ciascun nucleo nel percorso previsto.

È inoltre in programma, martedì 10 febbraio alle 20.30, un incontro pubblico di illustrazione dell’ordinanza n. 56 al Consiglio di zona di Traversara, che si terrà presso il centro civico della frazione.