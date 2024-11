Sabato 16 novembre, dalle 14.30 alle 16.30, ritornano i sabati in gioco per tutte le età della Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo, nell’ambito dell’International Games Month di novembre.

I giochi da tavolo e di ruolo attendono chi vorrà partecipare insieme a Elisabetta, Andrea, La Gilda del Leone Rosso e la Compagnia dell’obelisco.

Per i giochi da tavolo non è necessaria alcuna prenotazione mentre per i giochi di ruolo la prenotazione è obbligatoria, perché i posti sono limitati.

Altri pomeriggi ludici verranno organizzati per le prossime settimane.

La biblioteca è in via Vittorio Veneto 1.