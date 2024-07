Il 17 e 18 luglio la tradizionale manifestazione «A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio» sarà animata anche dai volontari e dalle volontarie di Bagnacavallo Futsal, la neonata società sportiva fondata da Nicholas Palombi e Alfredo Allia.

Nelle due serate dedicate al percorso ciclopedonale del Canale Naviglio, Bagnacavallo Futsal si occuperà dell’animazione e dell’accoglienza nel piazzale del Molino Quercioli (via Destra Canale Inferiore, 9) in collaborazione con i ragazzi del 48012 Contest già conosciuti nella zona per i contest di freestyle.

Bagnacavallo Futsal è nata nel luglio del 2024 con l’obiettivo di diffondere il futsal, il cosiddetto calcio a 5, in un paese in cui fino a ieri non c’era nessuna società sportiva che se ne occupasse: «Abbiamo collaborato nelle scorse tre stagioni con il Bagnacavallo Calcio ASD – spiega il Mister Nicholas Palombi -. Dopo una serie di incontri abbiamo deciso di dare il via al progetto in autonomia per portare questo sport a più giovani del territorio».

La nuova società sportiva, che può contare anche sulla collaborazione del Direttore Sportivo Filippo Grapopardo, a settembre 2024 gareggerà con la prima squadra nel campionato di serie C2 regionale e in almeno due squadre nel settore giovanile. «La nostra idea – prosegue Palombi – è di radicare la società nel territorio, sia dal punto di vista della dirigenza che per quanto riguarda gli atleti, investendo soprattutto sui giovani. Il nostro auspicio è che il progetto metta radici solide e si sviluppi un senso di appartenenza alla società oltre che una passione per questo sport di squadra che coinvolge ogni anno decine di migliaia di appassionati in tutta Italia».

Durante l’edizione 2024 di «A spasso sotto le stelle lungo il Canale Naviglio» Bagnacavallo Futsal sarà presente con un proprio stand dove proporrà cibo, birra e gin tonic (mercoledì 17 cena a base di «gran fritti» e giovedì 18 hamburger e patatine fritte), dj set e performance live di graffiti con Bazzo. «A questa prima iniziativa, che siamo lieti di organizzare in collaborazione con il 48012 Contest che è formato da un gruppo di ragazzi già nostri giocatori, ne seguiranno sicuramente tante altre. Per noi è un modo di farci conoscere ma anche per creare un momento di aggregazione e divertimento per tutti e tutte. Bagnacavallo Futsal sarà una società aperta e collaborativa – conclude il Presidente Alfredo Allia – e speriamo di creare un grande movimento legato a questo sport nella nostra amata Bagnacavallo».