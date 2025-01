“Ci aspettavamo veramente un “cambio di passo” con l’approvazione di questo bilancio e il DUP (documento programmatico), ma purtroppo non c’è, si continua sulla falsa riga delle precedenti amministrazioni come che in questi 2 anni non fosse successo niente.

Con tre alluvioni sulle spalle invece ci sarebbe voluto un cambiamento di rotta, avere obiettivi più concreti e di primaria importanza, mettendo da parte certi progetti non proprio indispensabili. Bisognava investire di più su un recupero del patrimonio esistente che pensare di costruire del “nuovo” che poi dopo non lo si riesce a gestire e curare come si deve!

Cerchiamo di recuperare ciò che è stato danneggiato dagli eventi calamitosi piuttosto che pensare che una ciclabile in più possa mitigare il cambiamento climatico.

Naturalmente non è tutto da buttare, ma non merita la sufficienza, valuteremo come abbiamo sempre sostenuto di volta in volta ciò che verrà proposto e voteremo e proporremo ciò che riteniamo giusto!

Oltretutto non ci aspettavamo l’aumento dell’IMU anche per i cittadini alluvionati è un gesto inammissibile, pensare che la comunità Traversarese in primis, ma anche Villanova e Boncellino debbano subire un aumento dell’IMU, provvedimento di cattivo gusto che non tiene conto della grave situazione degli alluvionati

Dovremmo pensare di più a dare una viabilità decente al paese, partendo da via Pieve alla viabilità del sottopasso e svincolo!

Siamo d’accordo che servizi e sociale vadano mantenuti e migliorati ma con un occhio di riguardo verso i nostri anziani e i nostri concittadini e i nostri giovani.

L’inclusione e l’accoglienza di cittadini stranieri non potrà mai essere la soluzione del problema per far “rinvigorire” Bagnacavallo, investiamo ma con cautela e soprattutto non dobbiamo rinunciare alla nostre tradizioni e culture per favorire il loro inserimento, devono capire che le nostre tradizioni vanno rispettate.

Invece abbiamo notato poco coraggio nelle programmazioni e decisioni nascondendosi dietro l’alibi del: “ il governo ha tagliato le risorse” addirittura arrivando a dichiarare che il governo con l’ultima manovra vuole tagliare sulle risorse delle forze dell’ordine, dichiarazione assurda, sappiamo bene tutti che questo è l’unico governo che ha aumentato le dotazioni, le risorse e il personale delle forze dell’ordine.

A proposito delle Forze dell’Ordine abbiamo fatto anche notare che alla caserma dei carabinieri di Traversara sono iniziati i lavori di ripristino dopo l’alluvione mentre per quella di Bagnacavallo , dopo 5 anni siamo ancora fermi!

Come è una dichiarazione che fa sorridere e piena di ipocrisia quella della capogruppo del PD che ha affermato che nella manovra invece di esercitare tagli dovevano aumentare il debito pubblico statale come se non sapessero che poi l’UE ci richiama e si mette in difficoltà i conti pubblici, bisogna che anche i comuni imparino a risparmiare e a distinguere l’indispensabile da ciò che può aspettare tempi migliori, cosa che per noi non è stato fatto.”