In occasione delle festività gli uffici comunali di Bagnacavallo resteranno aperti, ad eccezione delle giornate di festa e del 5 gennaio.

Le stesse giornate di chiusura saranno osservate dalla biblioteca comunale “G. Taroni”, che osserverà inoltre una modifica dell’orario di apertura mercoledì 31 dicembre, con apertura dalle 8.30 alle 12 anziché dalle 14 alle 18.30.

La mostra “Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione – Dagli esordi ai cartelli”, allestita presso l’Ex Convento di San Francesco, sarà visitabile regolarmente, ad eccezione del lunedì (turno di chiusura) e del 1° gennaio. Il 6 gennaio resterà aperta con orario 10–12.30 e 14.30–19.

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova sarà chiuso al pubblico nei giorni 30 dicembre, 1, 2 e 6 gennaio. La Delegazione di Villanova resterà chiusa fino al 6 gennaio, per riaprire mercoledì 7.

È inoltre sospeso il ricevimento libero dell’amministrazione comunale, che riprenderà regolarmente sabato 10 gennaio dalle 10 alle 12.