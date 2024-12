Lunedì 2 dicembre la signora Asia Guerra ha festeggiato presso la Casa dei Nonni di Villanova di Bagnacavallo il suo centesimo compleanno assieme ai familiari e a don Marco Farolfi. Per l’occasione ha ricevuto la visita della vicesindaca Caterina Corzani, che l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Nata il 2 dicembre 1924 in una famiglia di agricoltori a Bagnacavallo, dove ha sempre vissuto, la signora Asia ha lavorato molto nella sua vita, dapprima nei campi poi come operaia e casalinga. Dal matrimonio con Dante Pelloni ha avuto due figli, Giuliano e Angela e ha cinque nipoti. Tranquilla e riservata, ha avuto una vita semplice, caratterizzata, oltre che dal lavoro e dalla famiglia, dalla passione per l’orto, il cucito e la cucina. Gode di buona salute e si trova molto bene alla Casa dei Nonni di Villanova.