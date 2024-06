Nuove Feste dei vicini sono organizzate a Bagnacavallo per questo fine settimana.

Dopo la cena di mercoledì 26 presso il Parco della Pace, venerdì 28 giugno ci si ritroverà nelle vie Nazario Sauro e Matteotti e sabato 29 in via Lina Vacchi.

Si riprenderà poi lunedì 1 luglio in largo Marzabotto per proseguire il 2 in via Mascagni.

Un ultimo appuntamento si terrà a Villa Prati, in via Abbadesse, il 22 agosto.

Nelle scorse settimane si erano tenuti ritrovi a Glorie, Villa Prati e in numerose zone di Bagnacavallo.

Le Feste dei vicini sono promosse dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni come occasioni per promuovere la vicinanza e l’incontro fra le persone.