Il sindaco e i rappresentanti della giunta comunale hanno ricevuto in Municipio, mercoledì 30 aprile, la squadra di calcio dell’AC Bagnacavallo, protagonista di una stagione straordinaria culminata con la promozione in categoria Promozione, conquistata matematicamente domenica scorsa grazie alla vittoria per 2-1 sul Santa Sofia.

Durante l’incontro, l’Amministrazione di Bagnacavallo ha rivolto i complimenti ufficiali della città al presidente Francesco Zannoni, all’allenatore Mauro Neri, a tutta la squadra e all’intero staff per il risultato raggiunto, che rappresenta la seconda promozione consecutiva e testimonia il valore del progetto sportivo, l’impegno costante e la notevole coesione del gruppo.

La promozione dell’AC Bagnacavallo – è stato sottolineato – è motivo di orgoglio per l’intera comunità, non soltanto per il prestigio sportivo, ma anche per il senso di appartenenza e partecipazione che questa impresa ha saputo suscitare.