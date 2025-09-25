Prende il via venerdì 26 settembre la nuova edizione della Festa di San Michele di Bagnacavallo, che quest’anno apre un percorso triennale dedicato al tema del teatro, inteso come scena del mondo e linguaggio universale. Il tema dell’edizione 2025 è “Scene e scenari”.

La cerimonia inaugurale è in programma alle 18.30 al Teatro Goldoni con l’arrivo della parata dei bambini e delle bambine che avranno partecipato alle 17 al laboratorio di Atuttotondo Spettacoli “Ti conosco mascherina” al Giardino dei Semplici, guidati dalle artiste Angela e Francesca Zini, con la partecipazione di Andrea Marchi. All’inaugurazione interverranno il sindaco Matteo Giacomoni e la Giunta comunale.

Tra le altre proposte della giornata, in via Gaiani, alle 18, l’associazione La Casa della Mary proporrà il momento di condivisione “La saracinesca conviviale”.

Sul versante musicale, la Collegiata di San Michele ospiterà alle 20.30 il concerto “Un abbraccio al mondo” della corale “La Gioia”, diretta da Ueda Etsuko con il pianista Luca Bombardi, a cura dell’associazione Amici di Neresheim.

Sempre alle 20.30, al Sacrario dei Caduti, si terrà l’inaugurazione della mostra-installazione “Elogio della monotonia” di Gabriele Ballardini, a cura di Liliana Santandrea per Biart Gallery.

Piazza della Libertà, cuore della festa, vedrà un ritorno della collaborazione con il Cisim di Lido Adriano per una serata all’insegna dell’hip hop, con ospite principale il rapper Ensi accompagnato da BigJoe. Si inizierà già dalle 19 con il dj set di Nersone e si proseguirà poi con tanti protagonisti della scena hip hop romagnola e un approfondimento sul freestyle, disciplina in crescita in questi anni, in collaborazione con i ragazzi di 48012, molto attivi sul territorio.

La Festa di San Michele proseguirà fino a lunedì 29 settembre con un ricco programma di eventi culturali, concerti, mostre, visite guidate, mercati e proposte enogastronomiche, che animeranno il centro storico di Bagnacavallo.

Protagonista immancabile sarà il Dolce di San Michele.

La Festa di San Michele è organizzata dall’Area Cultura del Comune con la collaborazione di associazioni di volontariato, Parrocchia e operatori culturali e con il supporto di numerose imprese. Gode del patrocinio e del contributo della Regione Emilia-Romagna e del patrocinio della Provincia di Ravenna e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Main sponsor sono Società Padana Energia, Calzaturificio Emanuela, Terremerse, Orva, Deco, Bcc ravennate forlivese e imolese.

Il programma completo è disponibile sul sito www.festasanmichele.it , dove si può scaricare anche la brochure in formato digitale, mentre quella cartacea è in distribuzione sul territorio.

Per info e aggiornamenti:

0545 280890-864

Facebook e Instagram @festasanmichele