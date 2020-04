In attesa delle nuove disposizioni sull’avvio della cosiddetta fase 2 nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, proseguono le attività amministrative relative ai progetti che riguardano l’ex Mercato Coperto di via Baracca.

La Giunta comunale ha approvato nella seduta del 24 marzo il progetto esecutivo per la ristrutturazione dello spazio. I lavori, per un importo di circa 200mila euro finanziati in parte con fondi regionali in base alla legge regionale 41/94, sono in fase di affidamento e prenderanno avvio non appena la situazione generale lo consentirà.

Parallelamente entrerà nel vivo il progetto partecipativo “Al cuore della città”, percorso con i cittadini, le associazioni di categoria e di volontariato e gli imprenditori del territorio per progettare assieme una modalità di gestione condivisa e partecipata di questo importante spazio. Per seguire le attività di organizzazione e gestione del percorso il Comune di Bagnacavallo ha affidato il servizio all’associazione Spazi Indecisi di Forlì, nata con l’obiettivo di valorizzare gli spazi in abbandono, innescando processi di rigenerazione urbana leggera attraverso interventi che spaziano e ibridano i diversi linguaggi contemporanei.

Entro la fine di aprile sarà lanciata la campagna di comunicazione e si avvierà la consultazione di cittadini, imprese e associazioni utilizzando modalità online, in attesa che siano emanate disposizioni circa la possibilità di riprendere iniziative dal vivo.

Il progetto “Al cuore della città” ha ottenuto un finanziamento di 7.500 euro sul bando 2019 della Legge regionale 15/2018 sulla partecipazione, al quale il Comune ha aggiunto altri 7.500 euro di risorse proprie.