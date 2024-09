È fatto divieto a chiunque di accedere alle aziende ubicate nella zona artigianale di Bagnacavallo. È disposta, inoltre, la limitazione degli spostamenti in entrata e in uscita dall’area interna al perimetro di rischio.

Le persone evacuate, se non diversamente organizzate, potranno recarsi alla Scuola media Baracca di Lugo, in via Emaldi, 1, ove sono istituiti i Punti di accoglienza per la popolazione.