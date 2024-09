Prosegue instancabile l’opera di tutte le forze in campo nei territori colpiti dall’alluvione, dove molte situazioni critiche stanno finalmente rientrando.

A Villanova, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha comunicato di aver spento tutte le pompe: nelle ultime zone allagate ora l’acqua sta defluendo normalmente. Sempre il Consorzio, impegnato nell’opera di pulizia della rete scolante, informa che domani sabato 27 settembre un tratto di via Torri (dalla Statale San Vitale a via Ca’ del vento) sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia. I residenti di via Torri potranno accedere da via Ca’ del vento.

Nonostante la situazione provvisoria, sono stati ripristinati a Traversara alcuni servizi essenziali. Poste Italiane ha messo a disposizione oggi una postina che ha distribuito la posta arretrata presso il centro civico, mentre l’Ausl fornisce un servizio di assistenza sanitaria presso gli ambulatori mobili allestiti in piazza don Modanesi e aperti ogni giorno dalle 8 alle 20. Lunedì sarà possibile effettuare anche la vaccinazione antitetanica per i residenti che ne avessero necessità.

Nella serata di ieri, mercoledì 25 settembre, ha concluso il proprio servizio la colonna mobile della Protezione civile della Regione Lombardia, alla quale vanno i ringraziamenti e la gratitudine dell’Amministrazione comunale e di tutta la popolazione bagnacavallese per il grande lavoro svolto per il territorio.

Per quanto riguarda il volontariato, è attiva la piattaforma www.volontarisos.it : il punto di ritrovo da domani venerdì 27 settembre è spostato nella zona artigianale di Bagnacavallo, in via Cà del vento 25-27.

Sul fronte delle donazioni, si raccomanda la massima attenzione a eventuali truffe effettuate da privati. Si ricorda che la raccolta fondi ufficiale è quella avviata dal Comune per le popolazioni colpite, per la quale è possibile donare nelle seguenti modalità: Satispay, PagoPa, bonifico bancario all’Iban IT 80Z0627013199T20990000280 – Causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo”. Alla stessa raccolta fondi aderisce la festa “San Michele per l’alluvione”.

L’Amministrazione comunale vigilerà su raccolte che non sono collegate a quella ufficiale e stanno comparendo sui social e su altri canali.

È stata inoltre attivata la piattaforma “Se ti serve” ( https://setiserve.it ), che mette in relazione domanda e offerta di beni o servizi a titolo gratuito fra privati, facilitando la donazione di oggetti e la messa a disposizione di servizi.

Si continua a ricordare l’appello del Comune per individuare privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa.

Numeri utili:

334 2192758 (attivo dalle 8 alle 18) è il numero per segnalazioni, richieste di interventi tecnici e ripristini, disponibilità di abitazioni.

800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.