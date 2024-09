Il sindaco Matteo Giacomoni e la Giunta comunale sono sul campo a supporto delle operazioni di soccorso, coadiuvati dal personale comunale. Ha fatto visita oggi alle zone colpite, dopo aver incontrato l’Amministrazione in Municipio, Irene Priolo, presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, commissaria all’emergenza. Anche il prefetto Castrese De Rosa, che coordina le attività del Ccs (Centro Coordinamento Soccorsi), ha effettuato nel pomeriggio un sopralluogo a Traversara, dove proseguono i lavori di ripristino dell’argine sinistro del Lamone.

Sempre in tema di lavori, continuano anche grazie all’aiuto di centinaia di volontari le attività di pulizia delle case: rifiuti e detriti vengono progressivamente recuperati da Hera, che ha inoltre iniziato oggi la pulizia delle fognature nelle aree più sgombre della frazione. Nella zona rossa, i Vigili del Fuoco stanno poi procedendo ai necessari rilievi negli edifici maggiormente colpiti dall’esondazione del Lamone. Le operazioni sono condotte dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile assieme alle Colonne Mobili della Protezione Civile Lombardia e di Trento, all’UCL dei Vigili del Fuoco e ai volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile.

Analogamente, si sta procedendo anche nelle vie Muraglione e San Gervasio, a Boncellino, colpita per la terza volta dalle acque del Lamone.

Infine a Villanova nella mattinata di oggi sono state collocate da alcuni sistemi di bonifica e dai Vigili del Fuoco undici pompe, nei Fossi Vetro e Vecchio, per rimuovere l’acqua dai campi e dalle case della zona di via Cocchi, e via Viazza Vecchia e Nuova. Sovrintende il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Qui la situazione, purtroppo nota anche per le due precedenti alluvioni, resta piuttosto critica.

Domani, lunedì 23 settembre, le scuole saranno aperte.

Solidarietà e vicinanza vengono espresse alla popolazione bagnacavallese colpita dall’alluvione da più parti. L’Amministrazione comunale ha ricevuto messaggi dai paesi amici e gemelli e da numerose Amministrazioni locali da tutta Italia. Aiuti stanno arrivando da associazioni e imprese e sono attive al momento due raccolte fondi: Associazione “Traversara in Fiore Aps” per l’acquisto di beni e attrezzature destinati a tutti i residenti nella frazione di Traversara (Iban IT83O0854267490000000116728 – Causale: Alluvione Traversara 2024) e Associazione “Centro Sociale Il Senato” (Iban IT27R0627067491CC0770112920 – Causale: Traversara). Una specifica raccolta fondi sarà attivata a breve anche dal Comune stesso.

Si ricorda che per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini è attivo il numero gestito dall’Urp del Comune: 334 2192758 (dalle 8 alle 18). Si evidenzia che il numero verde della Polizia Locale 800 072525 è riservato solamente alle emergenze.