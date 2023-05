Proseguono a pieno ritmo i lavori del Servizio Tecnico di Bacino, del Coordinamento regionale della Protezione Civile e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per interventi di ripristino e di soccorso. Sono in azione numerosi gruppi motopompa e i livelli dell’acqua si stanno sensibilmente abbassando ovunque.

Per quanto riguarda la viabilità restano ancora chiuse le provinciali Cocchi a Villanova e Sottofiume Boncellino ed è invece aperta la via Albergone a senso unico alternato (ad esclusione dei mezzi pesanti). Si raccomanda a tutti di non parcheggiarele auto in strada nelle zone maggiormente colpite, per non intralciare i mezzi di soccorso e quelli per gli interventi di ripristino e pulizia (in particolare via Boncellino e via Muraglione).

La linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna è ancora interrotta nel tratto Lugo-Russi.

Nelle vie colpite dall’alluvione è possibile esporre i rifiuti direttamente in strada: saranno raccolti direttamente da Hera con servizi straordinari. Inoltre a Bagnacavallo, nel piazzale presso il ristorante all’Infinito e in via Teodora nel parcheggio dello skate park sono collocati due cassoni dove i cittadini possono conferire in autonomia rifiuti indifferenziati (no ingombranti o elettronici).

In due tornate, alle 9 del mattino e alle 14.30, sono stati accolti presso Palazzo Vecchio i volontari che sono poi stati dislocati dal gruppo comunale di Protezione civile in diversi punti del territorio in base alle priorità. Si sono presentate circa 200 persone,in gran parte giovani.

Il numero messo a disposizione dal Comune per richiedere interventi di supporto nei lavori di pulizia e ripristino è lo 0545 280876 (ore 8-18).

Per quanto riguarda i rimborsi, in attesa che le autorità statali competenti forniscano indicazioni specifiche, si consiglia alle famiglie e alle imprese colpite dall’alluvione di documentare il più possibile i danni subiti con foto, video e dove possibile relazioni tecniche.

Nel comune di Bagnacavallo resta in vigore l’ordinanza che impone il divieto di percorrere argini e sostare nei pressi delle opere di ripristino: è molto pericoloso e intralcia le opere di soccorso. I trasgressori, oltre a mettere a repentaglio la propria incolumità, rischiano una sanzione.

Continua la raccolta fondi avviata dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per aiutare i territori più colpiti dall’alluvione, in particolare Bagnacavallo e Conselice.

Chi vuole può fare una donazione all’Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale “Raccolta fondi emergenza alluvione”.