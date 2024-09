L’evolversi degli eventi è stato costantemente monitorato fin dalla scorsa notte dal Centro Operativo Comunale (Coc), in continuo raccordo con il Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) guidato dalla Prefettura di Ravenna.

A Boncellino la situazione è attualmente sotto controllo, con i canali di scolo che stanno portando verso valle le acque fuoriuscite dal fiume in giornata e allagamenti che hanno interessato le vie Muraglione, Boncellino e San Gervasio. Lunedì è previsto l’avvio dei lavori in somma urgenza coordinati dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile per il ripristino dei danni causati dalle tracimazioni alla sommità arginale.

Continua invece la fuoriuscita di acqua dalla rotta dell’argine in località Traversara e di conseguenza proseguono le operazioni di soccorso coordinate dai Vigili del Fuoco. Sono circa una cinquantina le persone sfollate fino ad ora, che hanno trovato ospitalità presso familiari o presso i centri di accoglienza predisposti dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per iniziare i lavori di sistemazione, dovranno abbassarsi i livelli idrometrici.

Le acque fuoriuscite dalla rotta di Traversara hanno raggiunto, attraverso la rete idrografica secondaria e in particolare i fossi Vetro e Vecchio, la località di Villanova allagando abitazioni e campi nelle vie Cocchi, Aguta e Superiore.

«Abbiamo tutti sotto gli occhi le drammatiche immagini della rotta della piena sull’argine del fiume Lamone a Traversara – commenta il sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni. – La priorità è ovviamente quella di mettere in sicurezza le persone.

Siamo in una situazione delicata di emergenza, ci sono segnali che ci fanno pensare che il meteo sarà più clemente nei prossimi giorni alleggerendo un minimo le situazioni drammatiche che stiamo vivendo.

Ringrazio tutti i soccorritori, volontari e professionisti, i vigili del fuoco, la protezione civile locale ma anche la colonna mobile regionale che ci sta affiancando in queste ore veramente difficili. Ringrazio le forze dell’ordine, i colleghi di giunta e i dipendenti del Comune che non si stanno risparmiando per aiutare la nostra città.

La rotta del fiume Lamone è importante e quello che è accaduto a Traversara è davvero impressionante in termini anche di violenza dell’acqua che si è riversata sull’abitato creando ingenti danni. Resta allagata la zona di Boncellino e Villanova, ma si tratta di situazioni ben diverse da quelle che hanno interessato Traversara, poiché in quei casi, a differenza di quanto avvenuto nel 2023, si è trattato di tracimazioni fluviali che non hanno rotto gli argini.

Voglio esprimere la mia vicinanza ai cittadini e alle cittadine colpiti da questi eventi alluvionali, molti dei quali avevano già vissuto le pesanti alluvioni dello scorso anno.

Stiamo lavorando senza sosta per mettere in sicurezza tutti i nostri cittadini, per monitorare la situazione e prendere provvedimenti puntuali.

Questi sono i giorni dell’emergenza in cui l’unico obiettivo è quello di salvare persone, mettere in sicurezza strade, ponti e per scongiurare scenari ulteriormente peggiori.

Vi aggiorneremo costantemente, anche quando dall’emergenza passeremo alla conta dei danni e alla valutazione delle conseguenze di queste piene.»

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha emanato un’allerta rossa anche per la giornata di domani, venerdì 20 maggio, e di conseguenza sono state confermate le chiusure di scuole, biblioteche, musei, centri ricreativi e diurni, palestre e mercati, compreso quello settimanale di Villanova.

Infine, una nota della Prefettura informa che «due sono attualmente le persone disperse in località Traversara, per le quali continuano incessantemente le attività di ricerca da parte delle Forze di Polizia e di tutti gli operatori impiegati per il soccorso alla popolazione».

Per emergenze è sempre attivo il numero verde della Polizia Locale 800 072525.

