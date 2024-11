L’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, in collaborazione con il centro sociale Amici dell’Abbondanza e l’associazione di volontariato Villanova Insieme, in occasione delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito per il raggiungimento dei seggi, riservato agli elettori con difficoltà motorie e sprovvisti di mezzi propri.

Il servizio verrà effettuato nelle giornate di votazione, preferibilmente domenica 17 novembre, previa prenotazione telefonica allo 0545 280883 entro le 12 di sabato 16 novembre.

Il servizio comprende soltanto il trasporto al seggio su automezzo dotato di sollevatore.

Il personale non può entrare in casa o trasportare le persone fuori dalle abitazioni.

Tutte le informazioni utili per la prossima tornata elettorale si trovano nel sito web del Comune.