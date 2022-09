Il voto è un diritto costituzionale assoluto e, in vista delle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre, è utile ricordare le varie modalità di esercizio del diritto da parte di tutti quegli elettori che, per una ragione o un’altra, si trovano in particolari condizioni di salute.

Il voto assistito dà la possibilità di essere supportati da un’altra persona al momento della votazione, nella cabina elettorale. La normativa prevede varie possibilità e affida al presidente di seggio, pubblico ufficiale di grado più elevato all’interno dell’aula della votazione, il compito di autorizzare tale modalità. Ciò può avvenire nei seguenti casi:

– se l’impedimento fisico è evidente (pensiamo a una persona impossibilitata a usare entrambe le mani);

– se l’elettore ha un libretto rilasciato dal Ministero dell’Interno per ciechi civili per cecità assoluta;

– se è apposto sulla tessera elettorale il timbro relativo al diritto di voto assistito.

Per quest’ultima fattispecie, occorre che l’elettore si rivolga all’ufficio elettorale munito di apposita certificazione rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl (a Bagnacavallo in via Vittorio Veneto 8 – 0545 283055), che sarà disponibile venerdì 23 dalle 17 alle 18 e domenica 25 settembre dalle 9.30 alle 10.30.

Per quanto attiene al voto domiciliare, invece, l’elettore deve sempre e comunque far riferimento al Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl, che rilascerà una diversa e specifica certificazione. Tale facoltà è infatti consentita in situazioni di gravissima infermità che renda impossibile lo spostamento della persona dal letto, o in caso di dipendenza da apparecchi elettro-medicali.

Nei casi poi di persone che hanno difficoltà o disabilità motorie, il Comune di Bagnacavallo mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Grazie alla collaborazione del Centro Sociale Amici dell’Abbondanza e dell’associazione di volontariato Villanova Insieme, gli elettori possono prenotare il servizio telefonando all’ufficio elettorale (0545 280883) entro le 16 di sabato 24 settembre. Va ricordato che il servizio comprende il solo trasporto: gli operatori non possono in alcun modo entrare nell’abitazione.

Infine, per la terza volta, il diritto di voto a domicilio sarà garantito anche alle persone sottoposte a isolamento o trattamento domiciliare a causa del Covid. È possibile presentare domanda all’ufficio elettorale allegando un certificato rilasciato dall’Ausl non prima dell’11 settembre che attesti la positività a Covid-19 e il trattamento o isolamento domiciliare. L’elettore sarà poi ricontattato dal Comune per l’esercizio del voto con un seggio speciale.

Per tutte le altre informazioni e la modulistica si rimanda allo Speciale Elezioni politiche raggiungibile dalla home-page del sito del Comune.