In occasione delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, per il ritiro delle tessere elettorali non ricevute al proprio domicilio e per gli eventuali duplicati in caso di smarrimento, l’ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo sarà aperto nei seguenti giorni e orari: venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 18 e domenica 25 settembre dalle 7 alle 23.

È possibile richiedere il duplicato direttamente online, dichiarando lo smarrimento della tessera. L’ufficio ricontatterà l’utente per il ritiro.

Gli elettori e le elettrici che in precedenti consultazioni hanno lasciato la propria tessera elettorale ai presidenti di seggio perché completa troveranno la nuova tessera elettorale direttamente al seggio, senza doversi recare in Comune.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale (Palazzo Vecchio – piazza della Libertà 5 – tel. 0545 280882-83) per verificare se la tessera è pronta per la consegna ai seggi oppure è necessario richiedere un duplicato.

Per tutte le altre informazioni e la modulistica si rimanda allo Speciale Elezioni politiche raggiungibile dalla home page del sito del Comune.