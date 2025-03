L’associazione Fuoriquadro, che cura per il Comune la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” di Bagnacavallo, ha diffuso il programma completo di marzo, con la proiezione di tre film vincitori degli Oscar 2025.

Martedì 4 e mercoledì 5 marzo è previsto “Van Gogh. Poeti e amanti”, diretto da David Bickerstaff. Il film fa parte della rassegna “La Grande Arte al Cinema” in collaborazione con Nexo Digital.

Nel fine settimana dal 7 al 9 sarà la volta di “Io sono ancora qui” di Walter Salles che martedì 11 verrà proposto anche nella versione originale sottotitolata in italiano. Il film ha appena vinto l’Oscar come miglior film internazionale.

Mercoledì 12 verrà proiettato “Becoming Led Zeppelin” di Bernard Macmahon.

Nel weekend 14-16 marzo arriverà “Emilia Perez” di Jacques Audiard di John Crowley, che martedì 18 potrà essere apprezzato anche nella versione originale sottotitolata. Il film ha vinto due Oscar: migliore attrice non protagonista a Zoe Saldana e migliore canzone originale a “El Mal”.

Mercoledì 19, per la rassegna “Il Cinema Ritrovato” in collaborazione con la Cineteca di Bologna, verrà proposto “L’angelo azzurro” di Josef Von Sternberg in versione originale sottotitolata in italiano.

Il fine settimana dal 21 al 23 vede invece in calendario per la rassegna “Donne d’Iran” il film “Il seme del fico sacro” di Mohammad Rasoulof, con replica mercoledì 26.

Martedì 25 è in programma poi una serata in collaborazione con Anpi: il film proposto sarà “Genoeffa Cocconi: i miei figli, i sette fratelli Cervi” di Marco Mazzieri.

Concluderà il mese, nel fine settimana dal 28 al 30, “Anora” di Sean Baker, il film più premiato agli Oscar: miglior film, regia, attrice protagonista (Mikey Madison), sceneggiatura originale e montaggio. La versione originale con sottotitoli è prevista martedì primo aprile.

Le proiezioni sono in programma alle 21 e la domenica anche alle 16.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta); film Nexo Digital: intero 10 euro e ridotto 8 per “Van Gogh. Poeti e amanti”, intero 13 euro e ridotto 10 per “Becoming Led Zeppelin”.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.