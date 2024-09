Sono ore drammatiche a Bagnacavallo e nella frazione di Traversara dopo la rottura dell’argine da parte del fiume Lamone, avvenuta poco prima della conferenza stampa indetta da Roma dal Governo proprio per parlare della nuova alluvione in Romagna: “Il capo della Protezione Civile Ciciliano mi fa sapere che risultano due dispersi a Bagnacavallo per il crollo di un tetto dove si erano rifugiati. Bagnacavallo è la città dove era stato dato l’ordine di evacuazione”. Lo ha detto il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, proprio durante la conferenza stampa a palazzo Chigi.

Al momento a Traversara sono in azione gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell’esercito e dell’aeronautica per salvare le persone rifugiatesi sui tetti delle case. Le abitazioni del centro abitato sono state sommerse dall’acqua, arrivata in paese violentemente.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di Bagnacavallo Matteo Giacomoni: “Stiamo lavorando per salvare tutte le persone che possiamo. La situazione è poco bella”.