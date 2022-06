Nella serata di martedì 21 giugno l’iniziativa “Di martedì”, promossa dalla rete di imprese Bagnacavallo fa Centro, incontra la “Festa della musica” organizzata dalla Pro Loco di Bagnacavallo, il tutto in collaborazione con il Comune. Il centro storico si animerà di concerti e spettacoli che affiancheranno mercatini, animazioni e punti ristoro.

Per quanto riguarda la musica, si inizierà alle 20 in piazza del Carmine con gli allievi della scuola comunale di musica gestita dall’associazione Doremi, mentre alle 20.30 l’appuntamento sarà in largo De Gasperi con The Kops. Quattro saranno poi gli eventi in contemporanea alle 21.30: I Ruffu’s sul palco di piazza della Libertà, Budri & gli artigiani del buonumore in piazzetta Folicaldi, Psa band in duo con la partecipazione del Gruppo di lettura della biblioteca Taroni in piazzetta Carducci e Musical Box nel cortile di casa Minguzzi, in via Matteotti. A chiudere la serata sarà Jack Luminous che si esibirà dalle 21.45 in largo De Gasperi.

All’ex mercato coperto si terrà infine, dalle 21, lo spettacolo di danza “Frames” a cura di Beat Ballet.

Ci saranno poi mercatini creativi e dei ragazzi, street food e negozi aperti per lo shopping al chiaro di luna.

I punti ristoro saranno a cura di A la mi Manira food truck, Chiribilli Bistrò, Macelleria dell’Arco, Osteria Malabocca, Tiffany Kitchen.

In occasione dell’iniziativa, il Museo Civico delle Cappuccine osserverà un orario di apertura straordinario dalle 21 alle 23.

Presso la chiesa del Suffragio sarà inoltre visitabile la mostra fotografica “Ambiente, clima, futuro”, a cura del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallese, mentre al Sacrario dei Caduti inaugurerà alle 21 la mostra “Tempus fugit” di Diego Bracci, con presentazione di Carlo Polgrossi.